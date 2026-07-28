Посол Ирана: хуситы сами решат, бить ли вместе с республикой по США

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» само решит, наносить вместе с Ираном удары по военным базам США или нет. Об этом заявил ТАСС иранский посол в России Казем Джалали.
«Для нас важно, что Йемен и “Ансар Аллах” независимы, и они сами примут необходимые решения в соответствующее время», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, могут ли хуситы присоединиться к ответным атакам Ирана по американским военным базам в Персидском заливе.
Ранее хуситы заявили, что вступят в военный конфликт на стороне Ирана, если к агрессии США и Израиля присоединятся «сторонние военные альянсы», если удары по Ирану будут наноситься из акватории Красного моря и если «повысится градус эскалации» в войне против исламской республики или ее союзников на Ближнем Востоке. «Ансар Аллах» также неоднократно выступало с угрозами заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив.
20 июля из-за эскалации между «Ансар Аллах» и Эр-Риядом военный представитель хуситов Яхья Сариа объявил о морской блокаде Саудовской Аравии. Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция 21 июля заявила о начале мер по защите торговых судов в Баб-эль-Мандебском проливе. Позже хуситы объявили об ударах ракетами и беспилотниками по двум саудовским нефтяным танкерам в ответ на нарушение объявленной повстанцами морской блокады.