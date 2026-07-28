Посол Ирана: хуситы сами решат, бить ли вместе с республикой по США

Ранее хуситы заявили, что вступят в военный конфликт на стороне Ирана, если к агрессии США и Израиля присоединятся «сторонние военные альянсы», если удары по Ирану будут наноситься из акватории Красного моря и если «повысится градус эскалации» в войне против исламской республики или ее союзников на Ближнем Востоке. «Ансар Аллах» также неоднократно выступало с угрозами заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив.