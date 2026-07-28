Силы ПВО сбили еще восемь беспилотников, летевших к Москве

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Отражена атака восьми беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее глава города сообщал, что на подлете к Москве были сбиты еще БПЛА.
«Отражена атака восьми беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в своем канале на платформе «Макс».
Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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