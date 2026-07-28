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Боец Шуруп рассказал о создании роборуки для разминирования

Он отметил, что особенностью манипулятора является плавность его движений.

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Специалисты 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск «Запад» создали наземный робототехнический комплекс (РТК) для разминирования «Рука», способный поднимать до 40 кг. Об этом ТАСС рассказал оператор РТК с позывным Шуруп.

Он отметил, что РТК-300 «Рука» был создан для безопасного дистанционного разминирования различных предметов и не разорвавшихся боеприпасов, а также их безопасной утилизации. «Рука» предназначена для разминирования неразорвавшихся снарядов, упавших «птичек» (беспилотников — прим. ТАСС), в том числе, если [в минах или самодельных взрывных устройствах] есть магнитные датчики или датчики на движение", — сказал Шуруп.

Он отметил, что особенностью манипулятора является плавность его движений.

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