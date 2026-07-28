Боец Шуруп рассказал о создании роборуки для разминирования

Он отметил, что РТК-300 «Рука» был создан для безопасного дистанционного разминирования различных предметов и не разорвавшихся боеприпасов, а также их безопасной утилизации. «Рука» предназначена для разминирования неразорвавшихся снарядов, упавших «птичек» (беспилотников — прим. ТАСС), в том числе, если [в минах или самодельных взрывных устройствах] есть магнитные датчики или датчики на движение", — сказал Шуруп.