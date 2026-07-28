В Хабаровском крае задержали организаторов подпольных интим-салонов

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл — РИА Новости. Хабаровские полицейские пресекли деятельность сети подпольных интим-салонов, работавших во Владивостоке и Хабаровске, и задержали организаторов, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.
Оперативники УМВД при поддержке спецназа Росгвардии пресекли деятельность трех салонов, с 2018 года работающих во Владивостоке и с 2024 в Хабаровске. Заведения располагались в помещениях, оборудованных кроватями, санузлами, саунами и мини-барами, а оказываемые там услуги маскировались под процедуры релаксации.
«В ходе оперативных мероприятий полицейскими задержаны двое организаторов незаконного бизнеса: 32- летняя женщина и 28-летний мужчина. Также задержан бухгалтер салона», — говорится в сообщении УМВД.
Кроме того, в ведомстве отметили, что задержаны семь дальневосточниц в возрасте от 24 до 42 лет, оказывавших услуги интимного характера.
Трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде.