Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае задержали организаторов подпольных интим-салонов

В Хабаровском крае задержали организаторов сети подпольных интим-салонов.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл — РИА Новости. Хабаровские полицейские пресекли деятельность сети подпольных интим-салонов, работавших во Владивостоке и Хабаровске, и задержали организаторов, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.

Оперативники УМВД при поддержке спецназа Росгвардии пресекли деятельность трех салонов, с 2018 года работающих во Владивостоке и с 2024 в Хабаровске. Заведения располагались в помещениях, оборудованных кроватями, санузлами, саунами и мини-барами, а оказываемые там услуги маскировались под процедуры релаксации.

«В ходе оперативных мероприятий полицейскими задержаны двое организаторов незаконного бизнеса: 32- летняя женщина и 28-летний мужчина. Также задержан бухгалтер салона», — говорится в сообщении УМВД.

Кроме того, в ведомстве отметили, что задержаны семь дальневосточниц в возрасте от 24 до 42 лет, оказывавших услуги интимного характера.

Трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде.