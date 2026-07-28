В Хабаровском крае задержали организаторов подпольных интим-салонов

Оперативники УМВД при поддержке спецназа Росгвардии пресекли деятельность трех салонов, с 2018 года работающих во Владивостоке и с 2024 в Хабаровске. Заведения располагались в помещениях, оборудованных кроватями, санузлами, саунами и мини-барами, а оказываемые там услуги маскировались под процедуры релаксации.