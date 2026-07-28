Швыдкой пожалел литовцев из-за требований властей к артистам из России

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Требование властей Литвы к российским артистам подписывать при въезде в страну документ с осуждением действий РФ на Украине направлено прежде всего против литовской публики, поскольку лишит ее возможности увидеть выдающихся российских мастеров. Такое мнение ТАСС высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Литовская публика утратит возможность общаться с подавляющим большинством выдающихся артистов, и в данном случае ее можно только пожалеть. Решение литовских властей обращено не столько против России, сколько против собственных зрителей и слушателей», — сказал он.
По словам Швыдкого, эта инициатива означает возвращение к практике, применявшейся в 2022 году и начале 2023 года и уже давно скомпрометировавшей себя. «Ни один уважающий себя артист таких заявлений делать не будет. Как думают артисты, я не могу сказать — они могут думать по-разному. Но поскольку они занимаются культурой, а не политикой, то в публичном пространстве [заявления] об осуждении действий России делают только те люди, которые навсегда рвут [связь] с нашей страной», — заключил он.
Ранее МИД Литвы сообщил агентству BNS, что власти страны будут требовать от въезжающих в страну для публичных выступлений в сферах образования, культуры и спорта россиян подписывать документ с осуждением действий РФ на Украине. Отказ подписать документ станет основанием для запрета на въезд в балтийскую республику. Сообщалось также, что министерство уже готовит текст декларации для граждан РФ и Белоруссии.