Швыдкой пожалел литовцев из-за требований властей к артистам из России

По словам Швыдкого, эта инициатива означает возвращение к практике, применявшейся в 2022 году и начале 2023 года и уже давно скомпрометировавшей себя. «Ни один уважающий себя артист таких заявлений делать не будет. Как думают артисты, я не могу сказать — они могут думать по-разному. Но поскольку они занимаются культурой, а не политикой, то в публичном пространстве [заявления] об осуждении действий России делают только те люди, которые навсегда рвут [связь] с нашей страной», — заключил он.