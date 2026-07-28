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Ливан предложил Ираку маршрут для транзита нефти в обход Ормузского пролива

Ливан предложил Ираку маршрут для транзита нефти к Средиземному морю на переговорах в Багдаде во время визита ливанского премьер-министра Навафа Салама. Об этом сообщает The National со ссылкой на источники.

Ливан предложил Ираку маршрут для транзита нефти к Средиземному морю на переговорах в Багдаде во время визита ливанского премьер-министра Навафа Салама. Об этом сообщает The National со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, Багдад, второй по величине производитель в ОПЕК, существенно пострадал из-за блокировки Ормузского пролива — с февраля по май его экспорт сырья упал с 4,2 млн до 1,5 млн баррелей в сутки. Чтобы обойти опасный маршрут, Ирак ищет альтернативные пути экспорта.

Власти Ливана предложили Ираку использовать свою территорию как дополнительный выход к Средиземному морю. Проект предусматривает восстановление и расширение инфраструктуры исторического нефтепровода Киркук — Баниас, проходящего через Сирию с ответвлением в ливанский порт Триполи.

Министр энергетики Ливана Джо Садди назвал переговоры позитивными и сообщил о создании совместной рабочей группы для оценки проекта.

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