Дипломаты США ушли с выступления Франции в Совбезе ООН в знак протеста

Поводом для демарша стала публикация в X французского постпредства при ООН в Женеве, которая касалась продления полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. На голосовании в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке Соединенные Штаты вместе с Россией выступили против того, чтобы оставлять Тюрка на своем посту еще на четыре года, Франция же поддержала продление срока полномочий верховного комиссара. После голосования французские дипломаты заявили, что «США когда-то были маяком в вопросе прав человека, но теперь это не так».