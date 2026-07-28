Дипломаты США ушли с выступления Франции в Совбезе ООН в знак протеста

Во время выступления Франции на заседании места представителей США за столом Совбеза пустовали. После этого американские дипломаты вернулись в зал заседаний.
«Хотел бы отметить, что тут есть один член Совета, который изображает праведный гнев и пытается читать нотации остальным по любой теме будь то [украинский] конфликт, который мы обсуждаем сегодня, или такие не связанные с миром и безопасностью темы как права человека. Именно поэтому мы вышли на время выступления Франции», — пояснил в своем выступлении позднее зампостпреда США при ООН Дэн Негреа.
Поводом для демарша стала публикация в X французского постпредства при ООН в Женеве, которая касалась продления полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. На голосовании в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке Соединенные Штаты вместе с Россией выступили против того, чтобы оставлять Тюрка на своем посту еще на четыре года, Франция же поддержала продление срока полномочий верховного комиссара. После голосования французские дипломаты заявили, что «США когда-то были маяком в вопросе прав человека, но теперь это не так».