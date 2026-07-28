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Российские моряки отработают спасение подлодки у берегов Вьетнама

Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов» вошли в состав отряда кораблей Тихоокеанского флота, который совершил деловой заход в порт Камрань во Вьетнаме.

Дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов» вошли в состав отряда кораблей Тихоокеанского флота, который совершил деловой заход в порт Камрань во Вьетнаме. Об этом проинформировала пресс-служба ТОФ.

Основная цель захода российских военных моряков во Вьетнам — проведение совместного спасательного учения с кораблями Военно-морских сил Социалистической Республики Вьетнам. Совместные маневры станут практической фазой взаимодействия двух стран в области поисково-спасательных операций на море.

В рамках учения российские и вьетнамские корабли, а также подводные лодки отработают алгоритмы оказания помощи условно аварийной субмарине.

Этому этапу будет предшествовать этап планирования операции, по завершении которого моряки двух стран выйдут в море для решения практических задач.

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