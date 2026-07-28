«Бандероль» от «Иноходца»: как сражаются в СВО крупные беспилотники

Еще крупнее и тяжелее, чем «Форпост», аппарат большой продолжительности полета (по западной классификации — MALE, Medium Altitude, Long Endurance) «Иноходец». Он был создан компанией «Кронштадт» по контракту с российским военным ведомством от 2011 года. Экспортный вариант БПЛА носит имя «Орион-Э» и, согласно данным на сайте производителя, имеет взлетную массу более 1 т, может нести 250 кг полезной нагрузки, подниматься не менее чем на 7 км и находиться в воздухе со стандартной целевой нагрузкой не менее суток. При использовании спутникового канала передачи данных дальность связи с ним не ограничена.