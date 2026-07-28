«Бандероль» от «Иноходца»: как сражаются в СВО крупные беспилотники

Небесный «Форпост».
Одним из крупных российских беспилотников в зоне СВО является «Форпост». Он начинал выпускаться как лицензионный вариант БПЛА Searcher израильской компании Israel Aerospace Industries Ltd по договору с корпорацией «Оборонпром» от 2010 года. Позднее беспилотник локализовали, в нем используют только отечественные комплектующие, что позволяет его считать новым аппаратом.
Иностранным заказчикам предлагается вариант беспилотника «Форпост-РЭ». Этот вариант БПЛА весит 490 кг, имеет высоту полета свыше 4 км. В УЗГА отмечали, что БПЛА «имеет абсолютную защиту от санкций» благодаря применению только российских комплектующих. Также специалисты могут доработать комплекс с беспилотником под интересующие покупателя полезные нагрузки.
Изначально комплекс с БПЛА средней дальности использовали для разведки и целеуказания, но в первый месяц специальной военной операции официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о применении на фронте разведывательно-ударной модификации «Форпост-РУ» для уничтожения наземных целей. В 2024 году в сюжете телеканала «Звезда» был показан «Форпост» с двумя малокалиберными корректируемыми авиабомбами. Уточнялось, что БПЛА может нести управляемые ракеты или планирующие бомбы, а ударная версия активно используется в зоне СВО.
Беспилотник Минобороны России поставляет Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). «Специалисты АО “УЗГА” продолжают совершенствовать летно-технические и тактико-технические характеристики разведывательно-ударного комплекса “Форпост”, а также отрабатывают применение различных видов ударной нагрузки, — сообщила официальный представитель АО “УЗГА” Екатерина Згировская в июне 2026 года. — Основное внимание уделяется унификации со штатными боеприпасами — от малогабаритных планирующих бомб до противотанковых ракет».
Подобные аппараты тяжелого класса — турецкие Bayraktar TB2 — применяла в начале спецоперации и Украина. Они стали легкой добычей российских зенитчиков. В апреле 2023 года на тот момент командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин рассказал об уничтожении ВС РФ свыше 100 БПЛА этого типа. В мае 2023 года портал Business Insider со ссылкой на эксперта американского Центра военно-морского анализа Сэмюэла Бендетта сообщил, что Киев лишился почти всех этих аппаратов. Минобороны России упоминало об уничтожении этих крупных турецких дронов в марте 2024 года.
Воздушный снайпер «Иноходец».
Еще крупнее и тяжелее, чем «Форпост», аппарат большой продолжительности полета (по западной классификации — MALE, Medium Altitude, Long Endurance) «Иноходец». Он был создан компанией «Кронштадт» по контракту с российским военным ведомством от 2011 года. Экспортный вариант БПЛА носит имя «Орион-Э» и, согласно данным на сайте производителя, имеет взлетную массу более 1 т, может нести 250 кг полезной нагрузки, подниматься не менее чем на 7 км и находиться в воздухе со стандартной целевой нагрузкой не менее суток. При использовании спутникового канала передачи данных дальность связи с ним не ограничена.
В октябре 2024 года Минобороны России практически ежедневно сообщало об успешном применении российскими военными БПЛА «Иноходец». Операторы беспилотника поражали различные цели в курском приграничье во время освобождения Курской области от вторгнувшихся частей ВСУ.
В марте 2025 года «Иноходец» и «Форпост» добивали иностранную технику, эвакуируемую украинскими войсками из Курской области в Сумскую. В апреле 2026-го операторы «Иноходца» Африканского корпуса Минобороны Россииучаствовали в отражении атаки отрядов радикальных группировок, пытавшихся совершить государственный переворот, на часть городов Мали.
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» от 19 июля 2026 года были продемонстрированы кадры подготовки «Иноходца» к вылету. Авиационные механики устанавливали на крыльевые точки подвески БПЛА четыре контейнера с вооружением. Российский военнослужащий с позывным Красавчик объяснил, что аппарат вооружается противотанковыми управляемыми ракетами Х-БПЛА с лазерным наведением и дальностью поражения цели 10 км. «Можно в форточку, можно в монету попасть», — прокомментировал он точность боеприпаса. Красавчик отметил, что высота и скорость полета «Иноходца» делают его практически недосягаемым для беспилотных перехватчиков противника.
В программе также показали «Иноходец» с подвешенным под фюзеляжем крупным боеприпасом, изображение которого было заретушировано. Красавчик подтвердил, что он называется «Бандероль». «Летит быстро, незаметно, может лететь низко от земли», — сказал он, добавив, что боеприпас пока ни разу не перехватывался противником. На следующих кадрах можно было увидеть взлет БПЛА с «Бандеролью».
Официально российское военное ведомство не сообщало о применении вооружения с таким названием.
Виктор Бодров.