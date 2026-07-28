Специалист Гусев: состоящий из имени и года рождения пароль взламывается сразу

В список паролей, которые быстро могут взломать злоумышленники, входят «123456», «qwerty», «password» и любые последовательности клавиш подряд.
Об этом рассказал в беседе с RT технический директор HASPBOX Александр Гусев.
К ним добавляются более «личные», но не менее предсказуемые варианты — дата рождения, «имя+год» вроде «Ivan1990», кличка питомца с цифрами на конце, привёл примеры эксперт.
«Всё это — топ строчек в любом словаре подбора: достаточно готового списка из миллионов ранее скомпрометированных паролей, чтобы “угадать” ваш буквально с первой попытки», — объяснил собеседник RT.
Людям такие пароли кажутся личными и уникальными, но для алгоритма это просто одна из первых строчек в проверке, предостерёг аналитик.
«Тем более что нужная для подбора личная информация зачастую уже сама лежит в открытом доступе после прошлых утечек», — рассказал он.
Как отметил эксперт, скорость взлома выросла в разы.
«Арендовать мощный облачный кластер для перебора сегодня стоит копейки, барьер входа для атакующего практически исчез. Плюс огромные массивы утёкших паролей из прошлых взломов сформировали готовые “умные” словари: подбор идёт не перебором всех комбинаций, а по реальным человеческим паттернам замены букв на цифры и дописывания годов», — объяснил специалист.
Как добавил Гусев, длина пароля «работает сильнее», чем «зоопарк» из спецсимволов в коротком пароле.
«Восьмисимвольный пароль с заглавными буквами, цифрами и спецсимволами всё равно ломается быстрее, чем длинная фраза из обычных слов без единого спецсимвола», — уточнил он.
Как посоветовал собеседник RT, самый устойчивый вариант — длинная фраза из нескольких случайных не связанных слов, либо полностью случайная строка, сгенерированная менеджером паролей.
Миф про обязательную смену пароля раз в 90 дней, по его словам, для большинства сценариев устарел.
«Принудительная ротация без причины скорее снижает безопасность, провоцируя людей на предсказуемые вариации старого пароля. Правильный триггер для смены — конкретный сигнал компрометации, а не дата в календаре», — заключил специалист.
Ранее россиянам посоветовали не хранить пароли в заметках и переписках.