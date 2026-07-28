Специалист Гусев: состоящий из имени и года рождения пароль взламывается сразу

«Арендовать мощный облачный кластер для перебора сегодня стоит копейки, барьер входа для атакующего практически исчез. Плюс огромные массивы утёкших паролей из прошлых взломов сформировали готовые “умные” словари: подбор идёт не перебором всех комбинаций, а по реальным человеческим паттернам замены букв на цифры и дописывания годов», — объяснил специалист.