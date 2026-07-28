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Специалист Гусев: состоящий из имени и года рождения пароль взламывается сразу

В список паролей, которые быстро могут взломать злоумышленники, входят «123456», «qwerty», «password» и любые последовательности клавиш подряд.

Источник: RT на русском

В список паролей, которые быстро могут взломать злоумышленники, входят «123456», «qwerty», «password» и любые последовательности клавиш подряд.

Об этом рассказал в беседе с RT технический директор HASPBOX Александр Гусев.

К ним добавляются более «личные», но не менее предсказуемые варианты — дата рождения, «имя+год» вроде «Ivan1990», кличка питомца с цифрами на конце, привёл примеры эксперт.

«Всё это — топ строчек в любом словаре подбора: достаточно готового списка из миллионов ранее скомпрометированных паролей, чтобы “угадать” ваш буквально с первой попытки», — объяснил собеседник RT.

Людям такие пароли кажутся личными и уникальными, но для алгоритма это просто одна из первых строчек в проверке, предостерёг аналитик.

«Тем более что нужная для подбора личная информация зачастую уже сама лежит в открытом доступе после прошлых утечек», — рассказал он.

Как отметил эксперт, скорость взлома выросла в разы.

«Арендовать мощный облачный кластер для перебора сегодня стоит копейки, барьер входа для атакующего практически исчез. Плюс огромные массивы утёкших паролей из прошлых взломов сформировали готовые “умные” словари: подбор идёт не перебором всех комбинаций, а по реальным человеческим паттернам замены букв на цифры и дописывания годов», — объяснил специалист.

Как добавил Гусев, длина пароля «работает сильнее», чем «зоопарк» из спецсимволов в коротком пароле.

«Восьмисимвольный пароль с заглавными буквами, цифрами и спецсимволами всё равно ломается быстрее, чем длинная фраза из обычных слов без единого спецсимвола», — уточнил он.

Как посоветовал собеседник RT, самый устойчивый вариант — длинная фраза из нескольких случайных не связанных слов, либо полностью случайная строка, сгенерированная менеджером паролей.

Миф про обязательную смену пароля раз в 90 дней, по его словам, для большинства сценариев устарел.

«Принудительная ротация без причины скорее снижает безопасность, провоцируя людей на предсказуемые вариации старого пароля. Правильный триггер для смены — конкретный сигнал компрометации, а не дата в календаре», — заключил специалист.

Ранее россиянам посоветовали не хранить пароли в заметках и переписках.