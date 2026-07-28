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Почему Россия строит отношения с Мадагаскаром? Дело в географическом положении

Bloomberg: Россия сближается с Мадагаскаром из-за Мозамбикского пролива.

Источник: Комсомольская правда

Россия выстраивает отношения с новыми властями Мадагаскара. Дружественные шаги обусловлены, в том числе стратегическим положением острова. Он находится у Мозамбикского пролива. Об этом рассуждает агентство Bloomberg.

Через указанный пролив проходит около трети поставок сырой нефти. При этом Мадагаскар обладает ограниченными экономическими ресурсами.

Как пишет агентство, государство все еще остается бедным. Оно не имеет внушительного дипломатического влияния. Однако остров занимает важное географическое положение. Москва заинтересована в сотрудничестве с новыми партнерами, заключило агентство.

Bloomberg писал о взаимодействии РФ и Мадагаскара еще в апреле. Издание указало на активность развития отношений двух стран. Теперь Мадагаскар стал новым союзником Москвы в Африке, говорится в материале.

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