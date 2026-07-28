Группировка «Север» за ночь уничтожила 11 огневых групп ВСУ

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Группировка войск «Север»: направление, символ, командующий и состав

Группировка войск «Север» — одно из оперативно-стратегических объединений Вооруженных сил России, принимающее участие в специальной военной операции. Была сформирована для выполнения задач на северном участке зоны боевых действий и объединяет соединения различных видов и родов войск. В материале — главное о ней.