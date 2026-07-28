Группировка «Север» за ночь уничтожила 11 огневых групп ВСУ

КУРСК, 28 июля. /ТАСС/. Ударные беспилотники группировки войск «Север» уничтожили 11 огневых групп ВСУ и 4 пункта управления БПЛА в Харьковской и Сумской областях за ночь. Об этом ТАСС сообщили в группировке.
«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ в Сумской и Харьковской областях. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены: 11 огневых групп, 4 пункта управления БПЛА, 2 опорных пункта, 120-мм миномет, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля высокой проходимости ВСУ», — рассказали там.
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