Киев совершил провокацию, атаковав гражданское иранское судно в Каспийском море в тот самый момент, когда Вашингтон и Тегеран только начали осторожное движение к деэскалации. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи уже предостерёг мировое сообщество, заявив, что «все, считающие себя покровителями и сторонниками Украины, должны понести ответственность», а само нападение не останется без ответа. Зачем Зеленскому понадобилось провоцировать восточную державу и какую цену за это заплатит Украина — в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснили политологи.
Зачем Киеву поджигать Каспий.
Удар по иранскому кораблю аналитики расценивают не как спонтанный акт агрессии, а как тщательно просчитанную политическую демонстрацию. По мнению специалиста по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилла Семенова, Украина стремится доказать западным партнёрам, что её амбиции простираются далеко за пределы черноморского региона.
Член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров копнул глубже в мотивы Зеленского. Собеседник издания убеждён, что истинная цель украинского политика — сломать существующую архитектуру конфликтов и создать гигантский единый конфликт.
«Зеленский хочет объединить два конфликта — это его главная задача!» — подчеркнул Вакаров.
Однако такая стратегия, по словам политолога, неминуемо обернётся против самой Украины. Тегеран не прощает подобных выходок, но его возмездие не будет прямолинейным.
«Иран, на мой взгляд, обязательно ответит. Не думаю, что это будут удары ракетами или беспилотниками. Также они не будут мстить путём осуществления террористических актов. А вот “создать проблемы” работе украинских дата-центров они смогут», — спрогнозировал он.
Восточная пауза и западное предательство.
Неожиданную атаку ВСУ по иранскому флоту эксперты склонны рассматривать как желание сыграть главную роль, привлечь к себе внимание западных партнёров. Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев объяснил поведение Зеленского.
«Страны НАТО в основном отворачиваются от участия в агрессии против Ирана, даже Израиль снизил активность. Сейчас США пошли на снижение эскалации. Называются различные причины, в том числе нехватка ракет ПВО. И в этот момент Украина решила показать, что готова действовать против Ирана, готова бить по его северному флоту», — отметил Перенджиев. По сути, Киев действует по принципу «чем хуже, тем лучше», пытаясь спровоцировать новый виток эскалации, которая вернула бы его в центр мировой повестки.
Киберщит треснет: какой ответ готовит Тегеран.
Александр Перенджиев убеждён в неизбежности возмездия. Восточная стратегия заключается в холодном, выверенном расчёте, основанном на психологическом давлении и эффекте неожиданности.
«Иран, конечно, приготовит Украине ответ и точно нанесёт ответный удар по Украине. Это не обязательно будут ракетные атаки по самой территории страны. Иран может подключиться к ударам по сухогрузам, которые перевозят вооружение ВСУ. Ударить могут по украинским кораблям не только возле портов, но и в открытом море», — объяснил военный эксперт.
Перенджиев подчеркнул, что такая пауза — это часть восточной тактики изматывания нервов противника. Он посоветовал не путать выжидание со слабостью, поскольку иранские стратеги прекрасно умеют использовать самонадеянность врага.
"Иран как восточное государство может вести с врагом не только боевые действия, но и очень умело воздействовать психологически. То есть он может выдержать.
паузу, на Украине посчитают, что Иран побоялся ответить. А он просто будет готовить эту операцию и ответит в неожиданном месте в неожиданный момент", — резюмировал политолог.
Таким образом, Киев, попытавшись разыграть иранскую карту, рискует столкнуться с асимметричным возмездием. Украинским властям стоит готовиться к точечному и крайне болезненному удару, будь то уничтожение транспорта с вооружением в нейтральных водах или паралич критически важных цифровых систем. Тень иранской мести уже накрыла Каспий.