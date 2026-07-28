Внезапный удар по Зеленскому: Иран приготовил особое возмездие Киеву

«Страны НАТО в основном отворачиваются от участия в агрессии против Ирана, даже Израиль снизил активность. Сейчас США пошли на снижение эскалации. Называются различные причины, в том числе нехватка ракет ПВО. И в этот момент Украина решила показать, что готова действовать против Ирана, готова бить по его северному флоту», — отметил Перенджиев. По сути, Киев действует по принципу «чем хуже, тем лучше», пытаясь спровоцировать новый виток эскалации, которая вернула бы его в центр мировой повестки.