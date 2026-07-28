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Ираку предложили маршрут для транзита нефти в обход Ормуза

Премьер Ливана Наваф Салам посетил с визитом Багдад; на переговорах Ираку был предложен маршрут для транзита нефти к Средиземному морю.

Источник: Reuters

По данным СМИ, Ирак, занимающий второе место по объему добычи среди стран ОПЕК, столкнулся с серьезными последствиями из-за блокировки Ормузского пролива. В период с февраля по май суточный экспорт сырья сократился с 4,2 млн до 1,5 млн баррелей. В связи с этим Багдад рассматривает альтернативные пути для экспорта, позволяющие избежать опасного маршрута.

Таким образом, ливанские власти выступили с инициативой предоставить коллегам свою территорию в качестве дополнительного выхода к морю. Данный проект предполагает восстановление и модернизацию инфраструктуры нефтепровода Киркук — Баниас, который проходит через Сирию и имеет ответвление к порту Триполи.

Министр энергетики Ливана Садди счел переговоры позитивными. Будет создана совместная рабочая группа, которой предстоит провести оценку проекта.

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