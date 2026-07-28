Ираку предложили маршрут для транзита нефти в обход Ормуза

По данным СМИ, Ирак, занимающий второе место по объему добычи среди стран ОПЕК, столкнулся с серьезными последствиями из-за блокировки Ормузского пролива. В период с февраля по май суточный экспорт сырья сократился с 4,2 млн до 1,5 млн баррелей. В связи с этим Багдад рассматривает альтернативные пути для экспорта, позволяющие избежать опасного маршрута.