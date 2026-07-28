Воробьёв: беспилотник попал в многоэтажку в Чехове

В подмосковном Чехове беспилотник врезался в многоквартирный дом.
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По его данным, силы ПВО отразили атаку дронов на регион. В городе Чехове от удара пострадало жилое здание на улице Земской.
Также в результате падения ещё одного дрона вспыхнул пожар на площадке со старыми шинами, пожарные оперативно его ликвидируют.
В деревне Ваулово и селе Дубна обломками повредило частный и дачный дома, но в обоих случаях люди не пострадали.
Ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали 40 украинских дронов, летевших на Москву.
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