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Воробьёв: беспилотник попал в многоэтажку в Чехове

В подмосковном Чехове беспилотник врезался в многоквартирный дом.

В подмосковном Чехове беспилотник врезался в многоквартирный дом.

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По его данным, силы ПВО отразили атаку дронов на регион. В городе Чехове от удара пострадало жилое здание на улице Земской.

Также в результате падения ещё одного дрона вспыхнул пожар на площадке со старыми шинами, пожарные оперативно его ликвидируют.

В деревне Ваулово и селе Дубна обломками повредило частный и дачный дома, но в обоих случаях люди не пострадали.

Ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали 40 украинских дронов, летевших на Москву.

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