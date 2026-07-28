Виталий Хоценко вошёл в топ‑4 губернаторов по встречам с президентом РФ

Губернатор Виталий Хоценко вошёл в число лидеров по количеству рабочих встреч с президентом Владимиром Путиным в 2026 году. По данным Кремля, с начала года глава государства провёл встречи с руководителями 32 регионов, и лишь четверо из них удостоились более одной беседы. Среди них — глава Омской области.
Лидером рейтинга стал губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов, у него три встречи с президентом. По две встречи прошли у глав Омской и Калининградской областей, а также у руководителя Северной Осетии.
Одной из площадок, усиливших позиции Омской области на федеральном уровне, стал Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, прошедший в Омске. Такие крупные мероприятия не только демонстрируют потенциал региона, но и дают возможность напрямую обсуждать стратегические вопросы с первыми лицами государства.