Виталий Хоценко вошёл в топ‑4 губернаторов по встречам с президентом РФ

Губернатор Виталий Хоценко вошёл в число лидеров по количеству рабочих встреч с президентом Владимиром Путиным в 2026 году. По данным Кремля, с начала года глава государства провёл встречи с руководителями 32 регионов, и лишь четверо из них удостоились более одной беседы. Среди них — глава Омской области.