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Кадыров опроверг слухи о дефиците продовольствия в Чечне

В проведении сезонных полевых работах задействованы вся необходимая техника и материально-технические ресурсы, заявил глава Чечни.

ГРОЗНЫЙ, 28 июля. /ТАСС/. Сведения о якобы надвигающемся дефиците продовольствия и товаров первой необходимости в Чеченской Республике не соответствуют действительности. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«На разных площадках интернет-пространства начали появляться вбросы от любителей нагнетать по поводу некоего надвигающегося на Чеченскую Республику дефицита продовольствия и товаров первой необходимости. Эти сведения являются вымыслом чьей-то фантазии и, конечно же, абсолютно не соответствуют действительности», — написал он в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в Чечне есть достаточный запас продовольствия и товаров первой необходимости, все организации и предприятия работают в штатном режиме. К тому же в проведении сезонных полевых работах задействованы вся необходимая техника и материально-технические ресурсы.

По его словам, погодные условия лишь незначительно скорректировали сроки уборочной кампании в отдельных районах Чечни, уборка урожая продолжается в плановом режиме. «Уже убрано 120 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор составил 369 тыс. тонн при средней урожайности 30 центнеров с гектара», — отметил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что показатели превышают показатели аналогичного периода годом ранее.

«Нет никаких оснований предполагать или прогнозировать дефицит продовольствия. По предварительным прогнозам, валовой сбор зерновых культур в текущем году превысит 500 тыс. тонн», — добавил он.

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