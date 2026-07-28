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Пентагон заявил о начале обзора размещения сил США в Европе

Эти действия нацелены на продвижение НАТО к тому, чтобы европейские страны взяли на себя основную ответственность за обеспечение обороны с помощью неядерных вооружений, сообщил заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Пентагон начал проведение обзора, нацеленного на повышение эффективности размещения американского контингента в Европе. Об этом заявил заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби.

«Сегодня Военное министерство приступило к обзору размещения сил в Европе, о котором [военный] министр [США Пит] Хегсет объявил на прошлой встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе. Как и сообщил тогда министр, это будет реалистичный обзор, нацеленный на продвижение НАТО к тому, чтобы Европа быстро и необратимо взяла на себя основную ответственность за обеспечение своей обороны с помощью неядерных вооружений», — сообщил в X Колби.

По его словам, этот пересмотр будет соответствовать ключевым положениям опубликованных ранее стратегий национальной обороны и национальной безопасности США.

Как уточнил заместитель шефа Пентагона, по итогам обзора «будет представлен ряд вариантов» дальнейших действий, применительно к дислокации войск США в Европе. Эти потенциальные шаги, по его словам, будут обусловлены, в частности, стратегическим расчетом и «четким пониманием геополитических и военных реалий». Колби добавил, что США продолжат консультации с союзниками в Европе по этим вопросам.

Хегсет в июне заявил о планах проведения данного обзора, который, как он тогда отмечал, продлится полгода. Американский президент Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство деятельностью альянса. Еще до своего избрания он грозил выходом США из блока, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за собственную безопасность.

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