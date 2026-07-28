Пентагон заявил о начале обзора размещения сил США в Европе

«Сегодня Военное министерство приступило к обзору размещения сил в Европе, о котором [военный] министр [США Пит] Хегсет объявил на прошлой встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе. Как и сообщил тогда министр, это будет реалистичный обзор, нацеленный на продвижение НАТО к тому, чтобы Европа быстро и необратимо взяла на себя основную ответственность за обеспечение своей обороны с помощью неядерных вооружений», — сообщил в X Колби.