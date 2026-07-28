Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили десятки БПЛА над четырьмя округами Подмосковья

Несколько десятков беспилотников сбито над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной.

Источник: RT на русском

Несколько десятков беспилотников сбито над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной.

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Он уточнил, что все оперативные службы переведены на усиленный режим работы.

Ранее Воробьёв заявил, что в подмосковном Чехове беспилотник врезался в многоквартирный дом.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше