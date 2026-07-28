Силы ПВО уничтожили десятки БПЛА над четырьмя округами Подмосковья

Несколько десятков беспилотников сбито над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной.
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он уточнил, что все оперативные службы переведены на усиленный режим работы.
Ранее Воробьёв заявил, что в подмосковном Чехове беспилотник врезался в многоквартирный дом.
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