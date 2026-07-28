ТАСС: ВСУ потеряли пять боевых групп при переброске в районе Белого Колодезя

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Пять боевых групп ВСУ уничтожены при попытке переброски на передовые позиции в районе Белого Колодезя Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Накануне командование ВСУ попыталось перебросить на передовые позиции в районе Белого Колодезя пять боевых групп. Перемещение противника было вскрыто разведкой, а живая сила и военная техника, в том числе ББМ (боевая бронированная машина — прим. ТАСС) HMMWV, уничтожены», — сказал собеседник агентства.
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