В Монголии обнаружены рунические надписи 1300-летней давности

Надпись обнаружена на поверхности скалы на склоне горы и состоит из нескольких четко сохранившихся линий рунических символов. Резьба сохранилась в хорошем состоянии, с четкими штрихами и разборчивыми надписями. Совместная команда ученых Университета Внутренней Монголии (КНР) и Института археологии Монгольской академии наук подготовила фотодокументацию высокого разрешения, составила карту и детально зафиксировала надпись в соответствии со стандартными археологическими процедурами в полевых условиях. Также было проведено систематическое обследование окружающей территории.