ТАСС: пропавших у Казачьей Лопани солдат ВСУ записали как потери под Запорожьем

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Командование 475-го отдельного штурмового полка ВСУ записывает без вести пропавших в районе Казачьей Лопани Харьковской области как потери на запорожском направлении, чтобы скрыть переброску подразделений. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.