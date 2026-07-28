ТАСС: пропавших у Казачьей Лопани солдат ВСУ записали как потери под Запорожьем

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Командование 475-го отдельного штурмового полка ВСУ записывает без вести пропавших в районе Казачьей Лопани Харьковской области как потери на запорожском направлении, чтобы скрыть переброску подразделений. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Родственники военнослужащих 475-го ОШП жалуются, что командование полка скрывает переброску подразделений в Харьковскую область. Все пропавшие без вести в районе Казачьей Лопани записываются как потери полка на запорожском направлении», — сказал собеседник агентства.
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