Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: пропавших у Казачьей Лопани солдат ВСУ записали как потери под Запорожьем

В российских силовых структурах отметили, что таким образом украинские силы пытаются скрыть переброску подразделений в Харьковскую область.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Командование 475-го отдельного штурмового полка ВСУ записывает без вести пропавших в районе Казачьей Лопани Харьковской области как потери на запорожском направлении, чтобы скрыть переброску подразделений. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Родственники военнослужащих 475-го ОШП жалуются, что командование полка скрывает переброску подразделений в Харьковскую область. Все пропавшие без вести в районе Казачьей Лопани записываются как потери полка на запорожском направлении», — сказал собеседник агентства.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше