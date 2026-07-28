Командир Волна рассказал об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ

«В ходе разведки мы засекли подозрительную активность — несколько антенн, работу генератора и тепловые сигнатуры, характерные для пункта управления БПЛА. Противник хорошо замаскировался, но наша разведка вскрыла его. Операторы подняли FPV-дроны и поразили объект прямым попаданием. В результате пункт управления полностью разрушен, оборудование разбито, операторы ликвидированы», — сказал он.