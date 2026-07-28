Командир Волна рассказал об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ

КУРСК, 28 июля. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС командир разведывательной группы с позывным Волна.
«В ходе разведки мы засекли подозрительную активность — несколько антенн, работу генератора и тепловые сигнатуры, характерные для пункта управления БПЛА. Противник хорошо замаскировался, но наша разведка вскрыла его. Операторы подняли FPV-дроны и поразили объект прямым попаданием. В результате пункт управления полностью разрушен, оборудование разбито, операторы ликвидированы», — сказал он.
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