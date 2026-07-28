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ТАСС: ВСУ перебросили выживших под Константиновкой солдат к Волчанску

В российских силовых структурах отметили, что ВС РФ уже уничтожили часть этих сил.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило в Волчанский район выживших под Константиновкой военнослужащих, часть из них уже уничтожена. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Генштаб ВСУ перебросил в Волчанский район выживших под Константиновкой (ДНР) боевиков 100-й отдельного механизированной бригады, часть из которых уже уничтожена», — сказал собеседник агентства.

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