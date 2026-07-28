Эстония не планирует полного закрытия границы с Россией, заявил посол

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Эстонские власти не планируют полного закрытия границы с Россией, а сокращения режима работы КПП с эстонской стороны направлены на уменьшение пассажиропотока и грузопотока, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
«По заверениям эстонских властей, предпринимаемые меры направлены именно на сокращение пассажиропотока и грузопотока и на данный момент не предполагают полного закрытия границы. Такая позиция, в частности, может объясняться тем, что среди лиц, пересекающих российско-эстонскую границу, преобладают граждане ЕС, в том числе Эстонии», — сказал Абилов.
С 15 июня погранпункт «Нарва-1», который ранее работал с 7.00 до 23.00, сократил время работы на четыре часа, теперь он работает до 19.00. Эстонский департамент полиции и погранохраны объяснял это желанием «перераспределить нагрузку» на пограничников. В результате желающие пересечь границу в сторону России вынуждены проводить в очереди целые сутки без возможности уйти на ночлег. На скорость прохождения границы влияют множество факторов, о них люди пишут в тематических группах соцсетей.