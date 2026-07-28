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Силовики сообщили ТАСС о подготовке ВСУ к обороне Чернигова

В российских силовых структурах отметили, что украинские силы возводят фортификационные сооружения в Черниговской области.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. ВСУ возводят фортификационные сооружения в Черниговской области и готовят к обороне Чернигов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Украинские ресурсы продолжают публиковать информацию о возведении ВСУ фортификационных сооружений в Черниговской области. При этом местные жители обращают внимание, что к обороне готовят только областной центр, который националисты намерены превратить в очередную фортецию в случае наступления бойцов “Севера” на данном участке фронта», — сказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщали, что украинская армия наращивает численный состав боевых групп в Черниговской области.

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