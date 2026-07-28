«Украинские ресурсы продолжают публиковать информацию о возведении ВСУ фортификационных сооружений в Черниговской области. При этом местные жители обращают внимание, что к обороне готовят только областной центр, который националисты намерены превратить в очередную фортецию в случае наступления бойцов “Севера” на данном участке фронта», — сказал собеседник агентства.