В Тульской области уничтожили еще десять украинских беспилотников

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Еще 10 украинских беспилотников уничтожено на территории Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Ранее губернатор сообщал об уничтожении БПЛА над регионом.
«Еще 10 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал Миляев в канале на платформе «Макс».
Он добавил, что разрушений инфраструктуры, предварительно, не зафиксировано.
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