МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Штурмовые группы ВСУ из числа 71-й отдельной аэромобильной бригады и 225-го отдельного штурмового полка (ОШП), известного как «полк смерти», пытались контратаковать у Хотени и Новой Сечи Сумской области, они уничтожены. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В районе села Новая Сечь и поселка Хотень враг силами штурмовых групп 71-й ОАМБр и 225-го ОШП предпринял попытки контратак. Выдвижение личного состава ВСУ было своевременно вскрыто разведкой группировки “Север”, а украинские националисты уничтожены в результате комплексного огневого воздействия», — сказала собеседник агентства.
Он уточнил, что всего «за неделю враг предпринял восемь безуспешных контратак на данном участке фронта, потеряв около 80 штурмовиков убитыми и ранеными».