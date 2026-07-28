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ТАСС: у Новой Сечи и Хотени уничтожили еще одну группу «полка смерти» ВСУ

В российских силовых структурах сообщили, что за неделю противник восемь раз пытался провести контратаку на этом участке фронта.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Штурмовые группы ВСУ из числа 71-й отдельной аэромобильной бригады и 225-го отдельного штурмового полка (ОШП), известного как «полк смерти», пытались контратаковать у Хотени и Новой Сечи Сумской области, они уничтожены. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В районе села Новая Сечь и поселка Хотень враг силами штурмовых групп 71-й ОАМБр и 225-го ОШП предпринял попытки контратак. Выдвижение личного состава ВСУ было своевременно вскрыто разведкой группировки “Север”, а украинские националисты уничтожены в результате комплексного огневого воздействия», — сказала собеседник агентства.

Он уточнил, что всего «за неделю враг предпринял восемь безуспешных контратак на данном участке фронта, потеряв около 80 штурмовиков убитыми и ранеными».

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