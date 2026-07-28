ТАСС: у Новой Сечи и Хотени уничтожили еще одну группу «полка смерти» ВСУ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Штурмовые группы ВСУ из числа 71-й отдельной аэромобильной бригады и 225-го отдельного штурмового полка (ОШП), известного как «полк смерти», пытались контратаковать у Хотени и Новой Сечи Сумской области, они уничтожены. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.