МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Штурмовые группы 71-й отдельной аэромобильной бригады и 225-го отдельного штурмового полка ВСУ были уничтожены при попытке контратаки в районе села Новая Сечь и поселка Хотень в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«В районе села Новая Сечь и поселка Хотень враг силами штурмовых групп 71-й оамбр и 225-го ошп предпринял попытки контратак, украинские националисты уничтожены в результате комплексного огневого воздействия», — сказал собеседник агентства.
Сумская область — одно из ключевых направлений для создания «полосы безопасности» вдоль границы РФ. Президент России Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск «Север», подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.