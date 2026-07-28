Губернатор Миляев сообщил об уничтожении 15 БПЛА над Тульской областью

Над Тульской областью за ночь уничтожены пятнадцать украинских беспилотников, пострадавших и разрушений нет.
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Сначала подразделения ПВО Минобороны России сбили один беспилотник, затем — ещё четыре, а позже — ещё десять.
Во всех случаях обошлось без жертв и повреждений зданий и инфраструктуры. Миляев подчеркнул, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, и призвал жителей соблюдать правила безопасности.
«Упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено!» — предупредил губернатор.
Ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали 40 украинских дронов, летевших на Москву.