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Губернатор Миляев сообщил об уничтожении 15 БПЛА над Тульской областью

Над Тульской областью за ночь уничтожены пятнадцать украинских беспилотников, пострадавших и разрушений нет.

Над Тульской областью за ночь уничтожены пятнадцать украинских беспилотников, пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Сначала подразделения ПВО Минобороны России сбили один беспилотник, затем — ещё четыре, а позже — ещё десять.

Во всех случаях обошлось без жертв и повреждений зданий и инфраструктуры. Миляев подчеркнул, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, и призвал жителей соблюдать правила безопасности.

«Упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено!» — предупредил губернатор.

Ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали 40 украинских дронов, летевших на Москву.

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