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ВСУ записывают пропавших под Казачьей Лопанью как потери на другом участке

Командование ВСУ пытается скрыть переброску подразделений в Харьковскую область.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Командование 475-го отдельного штурмового полка ВСУ, скрывая переброску подразделений в Харьковскую область, записывает военнослужащих, пропавших без вести в районе Казачьей Лопани, как потери на запорожском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Родственники военнослужащих 475-го ошп жалуются, что командование полка скрывает переброску подразделений в Харьковскую область. Все пропавшие без вести в районе Казачьей Лопани записываются как потери полка на запорожском направлении», — сказал собеседник агентства.

В 2026 году Харьковская область оставалась одним из ключевых участков боевых действий. По данным Минобороны России, подразделения группировки войск «Север» в течение года установили контроль над рядом населенных пунктов региона, включая Старицу, Зыбино, Покаляное, Нововасилевку и Охримовку.

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