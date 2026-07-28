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Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Таганрогским заливом

Губернатор Ростовской области Слюсарь: в Таганрогском заливе уничтожили БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА были уничтожены в акватории Таганрогского залива, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в акватории Таганрогского залива», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

Губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

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