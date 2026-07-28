Американские дипломаты покинули зал СБ ООН из-за критики со стороны Франции

«Американские дипломаты покинули зал (заседаний СБ ООН — ред.) во время выступления своих французских коллег в ООН в понедельник», — говорится в сообщении агентства.
Согласно данным агентства, причиной ухода делегации США с заседания стало опубликованное в соцсетях в пятницу сообщение французской миссии в ООН, в котором высказывалась критика в сторону США за их противодействие переизбранию Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на второй срок. Представитель США в ООН Майк Уолтц в ответном сообщении обвинил Францию в потворстве «некоторым из самых худших нарушителей прав человека».
Генассамблея ООН ранее поддержала продление полномочий Фолькера Тюрка еще на четыре года. Россия предлагала продлить полномочия Тюрка до 31 декабря 2026 года, синхронизируя его со сроком полномочий действующего Генерального секретаря Антониу Гутерреша, но такое предложение не нашло поддержки. Против инициативы РФ проголосовало 71 государство. А 19 стран, включая и США, поддержали инициативу.