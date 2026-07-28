Американские дипломаты покинули зал СБ ООН из-за критики со стороны Франции

Согласно данным агентства, причиной ухода делегации США с заседания стало опубликованное в соцсетях в пятницу сообщение французской миссии в ООН, в котором высказывалась критика в сторону США за их противодействие переизбранию Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на второй срок. Представитель США в ООН Майк Уолтц в ответном сообщении обвинил Францию в потворстве «некоторым из самых худших нарушителей прав человека».