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Американские дипломаты покинули зал СБ ООН из-за критики со стороны Франции

Делегация США покинула зал СБ ООН в знак протеста во время выступления Франции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Дипломаты США покинули зал заседаний Совета Безопасности ООН в знак протеста на время выступления Франции после критики со стороны Парижа в адрес Вашингтона, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

«Американские дипломаты покинули зал (заседаний СБ ООН — ред.) во время выступления своих французских коллег в ООН в понедельник», — говорится в сообщении агентства.

Согласно данным агентства, причиной ухода делегации США с заседания стало опубликованное в соцсетях в пятницу сообщение французской миссии в ООН, в котором высказывалась критика в сторону США за их противодействие переизбранию Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на второй срок. Представитель США в ООН Майк Уолтц в ответном сообщении обвинил Францию в потворстве «некоторым из самых худших нарушителей прав человека».

Генассамблея ООН ранее поддержала продление полномочий Фолькера Тюрка еще на четыре года. Россия предлагала продлить полномочия Тюрка до 31 декабря 2026 года, синхронизируя его со сроком полномочий действующего Генерального секретаря Антониу Гутерреша, но такое предложение не нашло поддержки. Против инициативы РФ проголосовало 71 государство. А 19 стран, включая и США, поддержали инициативу.

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