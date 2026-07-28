Президент Словакии впервые с 2010 года прибыл в Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине президента Словакии Петера Пеллегрини, сообщает агентство «Синьхуа».
Господин Пеллегрини прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина. Государственный визит будет продолжаться три дня.
Предыдущий визит президента Словакии в Китай состоялся в сентябре 2010 года. Тогда в Пекин приезжал Иван Гашпарович, возглавлявший страну в 2004—2014 годах.
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