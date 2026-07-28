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Европе готовят «необратимый» переход к обороне без ядерного оружия

Министерство обороны США объявило о начале обзора размещения американских войск в Европе.

Министерство обороны США объявило о начале обзора размещения американских войск в Европе. Основная задача — повысить эффективность контингента и пересмотреть баланс ответственности внутри НАТО, заявил заместитель военного министра по политическим делам Элбридж Колби.

По его словам, обзор запущен в соответствии с ранее утвержденными стратегиями национальной обороны и национальной безопасности США. В рамках анализа будет представлен ряд вариантов дальнейших действий, которые зависят от стратегических расчетов и текущей геополитической обстановки.

Колби подчеркнул, что пересмотр направлен на реализацию курса, озвученного главой Пентагона Питом Хегсетом на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Речь идет о том, чтобы Европа постепенно и необратимо брала на себя основную ответственность за собственную оборону с использованием неядерных вооружений.

Хегсет ранее анонсировал проведение такого обзора в июне, отметив, что он займет полгода. Американская сторона намерена продолжать консультации с европейскими союзниками по итогам анализа.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал деятельность альянса и еще до избрания допускал выход страны из блока, если союзники не увеличат финансовое участие в обеспечении коллективной безопасности.

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