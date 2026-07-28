Европе готовят «необратимый» переход к обороне без ядерного оружия

Колби подчеркнул, что пересмотр направлен на реализацию курса, озвученного главой Пентагона Питом Хегсетом на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Речь идет о том, чтобы Европа постепенно и необратимо брала на себя основную ответственность за собственную оборону с использованием неядерных вооружений.