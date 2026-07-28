Изучать Вторую мировую нужно для недопущения конфликта, заявил историк

МИНСК, 28 июл — РИА Новости. Изучать историю Второй мировой войны нужно для недопущения нового глобального конфликта, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Белоруссии Павел Трубчик.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. В рамках расследования выявляются новые факты преступлений нацистов против мирного населения Белоруссии.
«Расследовать эти события нужно, и это нужно прежде всего для нас самих. Мы не просто получаем какие-то новые данные, новую информацию, не просто меняются цифры. Люди видят, насколько опасна война, какие последствия и масштабы может иметь. Понимание этого нужно для того, чтобы в будущем ничего подобного не допустить», — сказал историк.
По его словам, изучение событий, которые предшествовали началу Второй мировой войны, позволяют понять, какие действия на политической арене могут привести к глобальному конфликту, «а значит, есть возможность это предотвратить». Собеседник пояснил, что Германия и ее союзники в течение десятилетия готовились к войне.
«Мы должны понимать, что кроме нас никто это не сделает. Если мы сами не будем сохранять память об этих событиях, пройдет не так много времени, и нам будет навязана абсолютно иная история, и наши дети, наши внуки, правнуки примут ее, если мы не будем отстаивать свою историческую правду и сохранять ее», — подчеркнул Трубчик.