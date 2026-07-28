Изучать Вторую мировую нужно для недопущения конфликта, заявил историк

«Мы должны понимать, что кроме нас никто это не сделает. Если мы сами не будем сохранять память об этих событиях, пройдет не так много времени, и нам будет навязана абсолютно иная история, и наши дети, наши внуки, правнуки примут ее, если мы не будем отстаивать свою историческую правду и сохранять ее», — подчеркнул Трубчик.