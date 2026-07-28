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Московский регион за ночь атаковали более 390 БПЛА

Собянин: силы ПВО за ночь уничтожили 81 БПЛА на подлете к Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Более 390 БПЛА летело в направлении Московского региона с 20.30 мск понедельника до 06.30 мск вторника, большую часть нейтрализовали на дальних подступах, 81 вражеский БПЛА уничтожен на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«С 20.30 мск до 6.30 мск в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».

«Восемьдесят один вражеский БПЛА уничтожен на подлете к Москве», — написал мэр.

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