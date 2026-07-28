Об этом сообщает Associated Press.
Ранее постоянное представительство Франции при ООН в Женеве заявило, что Соединённые Штаты больше нельзя рассматривать как «маяк прав человека».
Париж осудил США за противодействие переизбранию верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на второй срок.
Представитель США в ООН Майк Уолтц ответил на это обвинениями в адрес самой Франции. Он заявил, что она потворствует «некоторым из самых худших нарушителей прав человека».
«Американские дипломаты покинули зал во время выступления своих французских коллег в ООН в понедельник», — говорится в сообщении агентства.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о сохранении Россией каналов диалога с переговорщиками США по теме Украины.