Группировка «Север» за ночь уничтожила более 90 военных ВСУ

«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 8 пунктов управления БПЛА, 13 автомобилей высокой проходимости и более 90 военнослужащих ВСУ», — рассказали там.