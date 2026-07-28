Шеремет: Энергетика Украины проживёт не более двух месяцев

Ранее сообщалось, что сотрудники украинских энергетических предприятий обеспечивали победу подставной компании в государственных тендерах. По данным офиса генерального прокурора Украины, ущерб государственным и коммунальным организациям достиг 129 млн гривен, или $2,9 млн. Частная фирма проводила аварийно-восстановительные работы на воздушных линиях электропередачи и подключала когенерационные газопоршневые установки. Участники схемы завышали стоимость работ, а переплату выводили через подконтрольные фиктивные компании. Директора фирмы обвинили в легализации преступных доходов. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, конфискация имущества и запрет занимать отдельные должности сроком до трёх лет. Расследование продолжается.