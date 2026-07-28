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Шеремет: Энергетика Украины проживёт не более двух месяцев

Энергетика Украины может проработать не более двух месяцев и не сохранит устойчивость до начала отопительного сезона. Такой прогноз дал депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Парламентарий связал свой прогноз с дальнейшими ударами Вооружённых сил России по украинской инфраструктуре. Он назвал действия Армии РФ ответом на атаки Киева по гражданским объектам и энергетическим сетям России.

«Ведь даже заданными размеренными темпами с использованием не самого разрушительного оружия, имеющегося в арсенале России, на полное уничтожение их стагнирующей энергетики понадобится даже с запасом не более двух месяцев», — считает Шеремет.

Проблемы с электроснабжением на Украине усилились в конце 2025 года на фоне холодов и повреждений энергетической инфраструктуры. Власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Во многих регионах продолжают ежедневно действовать многочасовые графики отключения электричества.

Ранее сообщалось, что сотрудники украинских энергетических предприятий обеспечивали победу подставной компании в государственных тендерах. По данным офиса генерального прокурора Украины, ущерб государственным и коммунальным организациям достиг 129 млн гривен, или $2,9 млн. Частная фирма проводила аварийно-восстановительные работы на воздушных линиях электропередачи и подключала когенерационные газопоршневые установки. Участники схемы завышали стоимость работ, а переплату выводили через подконтрольные фиктивные компании. Директора фирмы обвинили в легализации преступных доходов. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, конфискация имущества и запрет занимать отдельные должности сроком до трёх лет. Расследование продолжается.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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