Атаковавшие Ростовскую область БПЛА сбиты над Таганрогским заливом

В Ростовской области ночью 28 июля система ПВО отразила очередной налет украинских БПЛА.
Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, беспилотные аппараты были перехвачены и уничтожены в акватории Таганрогского залива.
«Информация о пострадавших и разрушениях не поступала», — отметил губернатор.
Жители Ростовской агломерации и Таганрога обратили внимание на работу ночных вертолетов, которые сбивали дроны противника на подлете к населенным пунктам.
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