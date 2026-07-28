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Атаковавшие Ростовскую область БПЛА сбиты над Таганрогским заливом

В Ростовской области ночью 28 июля система ПВО отразила очередной налет украинских БПЛА.

В Ростовской области ночью 28 июля система ПВО отразила очередной налет украинских БПЛА.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, беспилотные аппараты были перехвачены и уничтожены в акватории Таганрогского залива.

«Информация о пострадавших и разрушениях не поступала», — отметил губернатор.

Жители Ростовской агломерации и Таганрога обратили внимание на работу ночных вертолетов, которые сбивали дроны противника на подлете к населенным пунктам.

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