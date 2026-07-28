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«Ледниковый период». Депутат Шеремет описал грядущую зиму на Украине

Проблемы с энергетикой в это время года спровоцируют массовое бегство из страны, уверен депутат Госдумы от Республики Крым.

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Проблемы с энергетической системой на Украине и ухудшение обстановки к зиме и отопительному сезону приведут к массовому бегству людей из страны. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

На Украине с конца 2025 года начались проблемы с электроснабжением на фоне сильных холодов и масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. В энергетике страны был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Во многих регионах до сих пор ежедневно вводят многочасовые графики отключения электричества. Вооруженные силы России регулярно наносят удары по энергетическим объектам противника в ответ на террористические атаки Киева.

«Украинскую сторону ждет не просто зима, а настоящий ледниковый период с вытекающими отсюда последствиями в виде многокилометровых очередей обманутых людей, стремящихся покинуть гибнущую страну. Что со стороны очень будет напоминать американский блокбастер о масштабном апокалипсисе, не сулящем всему человечеству ничего хорошего», — считает Шеремет.

Ранее Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что предстоящая зима на Украине будет сложной. Бывший украинский премьер (2010−2014) Николай Азаров считает, что Украина не готова к наступлению зимы ни в плане обеспеченности газом, ни углем. По подсчетам ТАСС, страна к середине года смогла накопить в хранилищах лишь около 7 млрд куб. м газа при минимально необходимых для прохождения зимы 13,2 млрд куб. м.

Запасы энергетического угля составляют 2,2 млн тонн, однако его достаточно лишь для прохождения лета и осени. Мощность энергосистемы также остается низкой, несмотря на попытки ее восстановления и создания сети распределенной энергогенерации, и к середине лета составляет около 11−12 ГВт при необходимых зимой 18−19 ГВт.

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