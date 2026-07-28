«Ледниковый период». Депутат Шеремет описал грядущую зиму на Украине

Ранее Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что предстоящая зима на Украине будет сложной. Бывший украинский премьер (2010−2014) Николай Азаров считает, что Украина не готова к наступлению зимы ни в плане обеспеченности газом, ни углем. По подсчетам ТАСС, страна к середине года смогла накопить в хранилищах лишь около 7 млрд куб. м газа при минимально необходимых для прохождения зимы 13,2 млрд куб. м.