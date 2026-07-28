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На юго-западе Франции локализовали один из лесных пожаров

Экстренные службы локализовали лесной пожар в департаменте Ланды на юго-западе Франции, сообщил президент Эмманюэль Макрон. Ситуацию также удалось стабилизировать и в соседней Жиронде.

Экстренные службы локализовали лесной пожар в департаменте Ланды на юго-западе Франции, сообщил президент Эмманюэль Макрон. Ситуацию также удалось стабилизировать и в соседней Жиронде.

Как сообщает CNN, к тушению пожаров привлекли авиацию, в том числе вертолеты Black Hawk. Однако, по данным пожарных служб, для полного устранения возгораний на юго-западе страны могут потребоваться месяцы.

Из-за плотного дыма и ухудшения качества воздуха жители некоторых районов коммуны Бордо в Жиронде покидают свои дома, отмечает телеканал. Огонь также затронул объекты оборонной промышленности: компания ArianeGroup временно эвакуировала свои заводы к западу от Бордо, расположенные поблизости от зоны пожаров.

Сложная обстановка также сохраняется и в Испании. По данным министерства внутренних дел страны, из-за лесных пожаров в центральных регионах Мадрид, Толедо и Авила свои дома были вынуждены покинуть более 63 тыс. человек.

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