Каждый третий россиянин пополняет вклад сразу после зарплаты

Аналитики также установили, что почти 40% россиян начинают ограничивать повседневные траты через пять-семь дней после получения зарплаты, а каждый четвёртый — уже через два-четыре дня. Сохранять одинаковый уровень расходов весь месяц удаётся лишь 11% опрошенных.