Каждый третий россиянин пополняет вклад сразу после зарплаты

Треть работающих граждан сразу после получения зарплаты направляют часть денег на вклад или накопительный счёт, выяснили аналитики сервиса «Выберу.ру».
Об этом свидетельствуют результаты исследования, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Как показал опрос, 34% респондентов откладывают средства немедленно, а 30% в первую очередь погашают кредиты и счета за коммунальные услуги.
Ещё 17% формируют резерв на текущие расходы, каждый десятый совершает запланированные крупные покупки, а 6% не придерживаются определённого порядка распределения доходов.
Аналитики также установили, что почти 40% россиян начинают ограничивать повседневные траты через пять-семь дней после получения зарплаты, а каждый четвёртый — уже через два-четыре дня. Сохранять одинаковый уровень расходов весь месяц удаётся лишь 11% опрошенных.
«Основной причиной экономии большинство россиян (36%) назвали стремление сохранить часть дохода до следующей зарплаты», — говорится в исследовании.
Чаще всего граждане урезают необязательные бытовые покупки, реже ходят в кафе и рестораны, откладывают приобретение одежды и техники.
Ранее старший управляющий директор по розничному бизнесу и развитию электронных платформ Мосбиржи Игорь Алутин рассказал, что после июньского снижения ключевой ставки доходность уменьшилась только по годовым вкладам.