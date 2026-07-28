США устроили демарш против Франции на заседании Совбеза ООН

Ранее Совет Безопасности ООН не смог согласовать общее решение по ситуации вокруг Ирана. Заместитель главы МИД России Александр Алимов сообщил, что Москва разочарована итогами обсуждений. По его оценке, заседания последних месяцев не помогли перевести конфликт в политико-дипломатическое русло. Дипломат отметил, что некоторые страны поддерживают направленные против Тегерана инициативы и не проявляют интереса к переговорам. По этой причине Россия пока не вынесла на голосование совместный с Китаем проект резолюции, который стороны представили Совбезу в апреле.