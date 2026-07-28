«Талантлива была во всём и на экране, и в жизни»: 100 лет со дня рождения актрисы Инны Макаровой

С ним актриса прожила более 40 лет. Отношения официально не оформляли: Перельман был женат и не разводился, поскольку один из его сыновей от законной жены был болен. Тем не менее, по воспоминаниям дочери Инны Макаровой Натальи Бондарчук, все эти годы пара провела в любви. Их история завершилась со смертью Михаила Перельмана в 2013 году. Учёному было 88 лет.