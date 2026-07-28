Власти Южной Кореи могут запретить разработку ядерного оружия в стране

Согласно первому, основному, правительство Южной Кореи «не должно разрабатывать, производить, обладать или применять ядерное оружие, а также заниматься какой-либо деятельностью, связанной с ядерными материалами, предназначенными исключительно для целей создания ядерного оружия, или которая подорвала бы доверие к системе ядерного нераспространения». Этот пункт, по оценкам аналитиков, вызван опасениями в США о том, что Сеул в конечном итоге может попытаться разработать свое ядерное оружие в ходе строительства подлодок. О размещении на территории страны чужого ядерного оружия в тексте ничего не говорится.