Ирак сообщил о задержании боевиков, действовавших в интересах Украины

На какие объекты было совершено нападение, чиновник не уточнил. «Мы арестовали несколько групп, которые совершали нападения на территории Ирака и атаковали несколько объектов. В ходе допроса они признались, что работают на Украину», — утверждает господин аль-Абуди (цитата по Shafaq News).