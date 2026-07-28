Ирак сообщил о задержании боевиков, действовавших в интересах Украины

Разведка Ирака задержала группу боевиков, причастных к серии нападений на территории страны. Об этом заявил советник иракского премьер-министра по нацбезопасности Касем аль-Абуди. По его словам, задержанные действовали в интересах Украины.
На какие объекты было совершено нападение, чиновник не уточнил. «Мы арестовали несколько групп, которые совершали нападения на территории Ирака и атаковали несколько объектов. В ходе допроса они признались, что работают на Украину», — утверждает господин аль-Абуди (цитата по Shafaq News).