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В подконтрольной ВСУ части Запорожья повреждена инфраструктура, под Сумами — АЗС

В подконтрольной Украине части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава местной администрации Иван Федоров. Ночью в регионе объявляли воздушную тревогу.

Источник: Life.ru

Пресс-служба полиции Украины сообщила о повреждениях двух автозаправочных станций, предприятия и складов в Сумской области на севере страны. Ночью сообщалось о взрыве в Сумах.

Украинских военных 100-й отдельной мехбригады Вооружённых сил Украины, понёсшей потери в районе Константиновки в ДНР, перебросили в Волчанский район Харьковской области. Согласно источнику, Генштаб Вооружённых сил Украины перебросил часть омбр, которые выжили в боях в районе Константиновки. При этом подробности о сроках переброски подразделения и количестве направленных бойцов не приводятся.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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