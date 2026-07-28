Более 130 человек пострадали от дыма в метро Барселоны

Свыше 130 обратились за помощью после задымления в метро Барселоны, сообщила городская пожарная служба.
По данным пожарных, возгорание было небольшим и его быстро потушили. Пожарные вместе с городской гвардией эвакуировали пассажиров из поезда.
Экстренная медицинская служба оказала помощь 136 людям. Из них 39 человек доставили в ближайшие больницы.
Движение на участке между станциями Ла-Сагрера и Каталунья временно остановлено, ожидается, что поезда вновь начнут ходить утром во вторник, 28 июля. О причинах возгорания пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что более 141 тыс. человек эвакуировали из-за стремительно распространяющихся лесных пожаров на юго-западе Франции.